Наука и техника
15:02, 16 октября 2025Наука и техника

Российский «Ансат» представили в Китае

«Вертолеты России» представили «Ансат» на выставке China Helicopter Exposition
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» представил медицинский вертолет «Ансат» на международной выставке China Helicopter Exposition 2025 в Тяньцзине, КНР. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе холдинга.

Помимо «Ансата», «Вертолеты России» представят противопожарный Ка-32А11ВС и многоцелевой Ми-8/17. Масштабные модели вертолетов покажут на стенде холдинга.

Гендиректор «Вертолетов России» Николай Колесов рассказал, что парк российских вертолетов в Китае насчитывает более 450 машин. Из них около 390 — модификации Ми-8 и Ми-17.

В холдинге добавили, что легкие вертолеты «Ансат», которые могут выполнять задачи скорой медпомощи и обучения летного состава, вызывают интерес у китайских авиакомпаний.

В сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что импортозамещенная версия «Ансата» с российскими двигателями ВК-650В совершила первый полет. Вертолет получил фюзеляж с улучшенной аэродинамикой.

