Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 16 октября 2025Экономика

Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

Новак: Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на призывы Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Попытки США убедить власти Индии отказаться от импорта российской нефти не дадут желаемого в Вашингтоне результата. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его процитировали в «Интерфакс».

По его мнению, Нью-Дели продолжит закупать у России энергоносители, несмотря на призывы Белого дома отказаться от этих сделок. Как подчеркнул Новак, российский энергетический ресурс остается востребованным, экономически выгодным и целесообразным. Он также напомнил, что покупатели российской нефти уже выступили с заявлениями о том, что намерены сами выбирать свой путь и не желают, чтобы Соединенные Штаты им указывали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди будто бы пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Теперь, по словам Трампа, осталось добиться, чтобы аналогичные шаги предпринял Китай.

Сразу после этого официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал поспешил сообщить, что для его страны постоянным приоритетом является защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    На заправках в России стали разбавлять бензин

    Сломавшей руку Успенской назначили повторную операцию

    Российские бронежилеты сделают незаметными для тепловизоров

    Командир российского батальона раскрыл подробности боев в приграничье

    Российский баскетболист показал фото с триколором в американской команде

    Россияне обозначили требуемую для признания себя богачом сумму

    Над Москвой появится пролетающая раз в 1,35 тысячи лет комета

    В России наводившую порчу на людей женщину в черном сняли на видео

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости