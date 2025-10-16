Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

Новак: Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на призывы Трампа

Попытки США убедить власти Индии отказаться от импорта российской нефти не дадут желаемого в Вашингтоне результата. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его процитировали в «Интерфакс».

По его мнению, Нью-Дели продолжит закупать у России энергоносители, несмотря на призывы Белого дома отказаться от этих сделок. Как подчеркнул Новак, российский энергетический ресурс остается востребованным, экономически выгодным и целесообразным. Он также напомнил, что покупатели российской нефти уже выступили с заявлениями о том, что намерены сами выбирать свой путь и не желают, чтобы Соединенные Штаты им указывали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди будто бы пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Теперь, по словам Трампа, осталось добиться, чтобы аналогичные шаги предпринял Китай.

Сразу после этого официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал поспешил сообщить, что для его страны постоянным приоритетом является защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации.