18:08, 16 октября 2025Спорт

Словацкий хоккеист раскрыл причину возвращения в российский клуб КХЛ

Словацкий хоккеист «Спартака» Ярош: В клубе отличная организация, рад быть тут
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Игрок московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» из Словакии Кристиан Ярош назвал причину своего возвращения в Россию из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс». Его слова приводит «РБ Спорт».

Ярош заявил, что вернулся в российский клуб после рождения ребенка. «Я много путешествовал по Америке, а оттуда — в Европу. Затем у меня родился ребенок, и мне нужно было срочно попасть к моей жене. Теперь я в "Спартаке", и я буду делать все, что в моих силах для команды», — отметил он.

Хоккеист добавил, что доволен выбором клуба. «В "Спартаке" отличная организация, здесь все устроено на высшем уровне. Команда отличная, и я рад быть здесь», — отметил он.

29-летний Ярош в 2022 году заключил контракт с омским «Авангардом» и переехал в Россию. В последующих сезонах спортсмен представлял череповецкую «Северсталь» и ЦСКА. В июле 2025 года спортсмен заключил однолетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс», а в октябре того же года перешел в «Спартак».

