Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:40, 16 октября 2025Бывший СССР

Смертельная лихорадка охватила ряды ВСУ на одном из участков фронта

В ВСУ на харьковском направлении вспыхнула эпидемия геморрагической лихорадки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Эпидемия геморрагической лихорадки вспыхнула в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. О распространении смертельной болезни на одном из участков фронта стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.

По его данным, украинское командование не отдает приказ выводить заболевших с линии боевого прикосновения.

«Командиры подразделений противника даже не пытаются вывести с фронта военнослужащих с геморрагической лихорадкой. По нашим данным, на переднем крае у ВСУ болезнь носит массовый характер», — подчеркнул собеседник агентства.

Среди зараженных фиксируется тяжелое течение болезни, вплоть до летальных исходов.

В августе сообщалось о выявлении случаев туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на харьковском направлении. Этим в том числе обуславливалась низкая активность противника на этом участке фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе заявили о готовности бороться с киевской властью

    Смертельная лихорадка охватила ряды ВСУ на одном из участков фронта

    Россиянка побывала в Армении и описала ее жителей словами «почти не разводятся»

    Шарий сообщил о сотне дронов в небе над Украиной

    В результате ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек

    Гиены за день покалечили двух женщин в одном районе

    Тревожная привычка нового любовника заставила женщину усомниться в себе

    Полицейского и сотрудника банка заподозрили в хищении выплат вдове бойца СВО

    «Оземпик» оказался способен менять реакцию организма на алкоголь

    Центр по восстановлению сектора Газа начнет работу в ближайшее время

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости