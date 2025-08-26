Силовые структуры
07:31, 26 августа 2025Силовые структуры

В штурмовой бригаде ВСУ выявили случаи туберкулеза

РИА Новости: В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ выявлены случаи туберкулеза
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении выявлены случаи туберкулеза. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ», — рассказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится расследование.

При этом украинские бойцы не были обеспечены необходимыми лекарствами, заключил представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не хочет вывозить раненых с поля боя и объявляет их пропавшими без вести.

