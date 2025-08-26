РИА Новости: В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ выявлены случаи туберкулеза

В 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении выявлены случаи туберкулеза. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ», — рассказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится расследование.

При этом украинские бойцы не были обеспечены необходимыми лекарствами, заключил представитель силовых структур.

