Стало известно о нежелании украинского командования забирать раненых с поля боя

РИА Новости: Командование 156-й бригады ВСУ не хочет вывозить раненых с поля боя
Фото: Виктор Антонюк

Командование 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хочет вывозить раненых с поля боя и объявляет их пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что украинских раненых не вывозили с поля боя, несмотря на запросы от бойцов по рации эвакуационной машины. Он подчеркнул, что автопарк бригады почти выведен из строя. Источник также указал на циничность командира по отношению к погибшим.

Известно, что в результате расследований случаев «пропажи без вести» причиной пропажи называется «потеря связи с бойцами», а не отсутствие возможности или желания вывезти убитых и раненых.

Ранее сообщалось о нехватке у ВСУ машин для вывоза погибших на волчанском направлении. Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском 9 августа.

