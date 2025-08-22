Бывший СССР
Назван наиболее частый посмертный диагноз бойцов ВСУ

РИА Новости: Погибшим бойцам ВСУ чаще всего ставят сердечную недостаточность
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Погибшим бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве болезни ставят сердечную недостаточность, чтобы скрыть реальные причины смерти. Наиболее частый посмертный диагноз украинских военных со ссылкой на медицинские документы назвало РИА Новости.

«Погибшим солдатам ВСУ в днепропетровском госпитале в качестве причины смерти нередко указывают острую сердечную недостаточность», — говорится в публикации.

Так, в качестве примера приводятся диагнозы бойцов, которые были пациентами Днепропетровской областной больницы. Причиной смерти погибшим военным в документах в массовом порядке указывают не боевые причины, а «острую сердечную недостаточность».

Ранее военных ВСУ уличили в применении негуманного оружия против жителей прифронтовых районов Луганской народной республики. По словам посла МИД России Родиона Мирошника, этот факт подтверждают медики, лечащие гражданских жителей.

