Собака подожгла дом пожарного и попала на видео

В США собака подожгла ковер в доме пожарного

В городе Чапел-Хилл, США, дом пожарного чуть не сгорел из-за собаки. Об этом сообщает WRAL News.

Пес по кличке Колтон нашел в доме литий-ионный аккумулятор и решил его пожевать. Он так повредил устройство, что оно загорелось и подожгло ковер. Собака испугалась дыма и огня и убежала на второй этаж. Это момент попал на видео.

По словам владельца Колтона Дэвиса Сассера, в тот момент в доме не было людей. Он узнал о возгорании благодаря системе безопасности. Сассер признался, что по пути домой очень волновался. Он боялся, что здание успеет полностью сгореть, однако на месте понял, что огонь оставил лишь дыру в ковре. Колтон не пострадал.

WRAL отмечает, что литий-ионные аккумуляторы нередко становятся причиной пожаров, поэтому их важно правильно хранить и утилизировать.

Ранее сообщалось, что в Великобритании черепаха чуть не сожгла квартиру с собакой. Она опрокинула лампу для обогрева в вольере, та упала на положенное ей сено и подожгла его.