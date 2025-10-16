Сотни людей эвакуировали из выставочного центра у «Крокус Сити Холла»

Сотни людей эвакуировали из выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске

Сотни людей эвакуировали из выставочного центра «Крокус Экспо», который находится у «Крокус Сити Холла» в Красногорске Московской области. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Посетители рассказали, что им не объяснили, почему их вывели из здания. В МЧС пояснили, что по центру «Крокус Экспо» поступил ложный вызов. В скором времени людей смогут пустить в здание.

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» находится в Красногорске и входит в комплекс «Крокус Сити», где также находится «Крокус Сити Холл». В «Крокус Сити» в Красногорске также входит торгово-развлекательный комплекс «Vegas Сити».

Теракт в соседнем с «Крокус Экспо» «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Теракт в Подмосковье стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, его жертвами стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения.

