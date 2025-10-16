Спецпредставитель президента России высказался об итогах разговора Путина и Трампа

Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа важным сигналом для всего мира

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал важным сигналом для всего мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Важный для всего мира, позитивный и продуктивный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом с четко обозначенными дальнейшими шагами», — написал он.

Дмитриев отметил, что новая встреча лидеров России и США состоится совсем скоро.

Разговор Трампа и Путина прошел 16 октября и продлился более двух часов. Глава Белого дома назвал беседу продуктивной и анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.