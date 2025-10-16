Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:19, 16 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о задержании НАБУ работавшего на Ахметова «решальщика»

«Страна.ua»: У офиса генпрокурора Украины задержали бывшего чиновника Пахомова
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: GalinaBahlyk / Shutterstock / Fotodom

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало у офиса генпрокурора в Киеве бывшего чиновника, работавшего в правоохранительных органах, а также в холдинге «Медиа Группа Украина» Рината Ахметова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegarm.

«Пахомов много лет работал на различных руководящих должностях в правоохранительных органах, а также в холдинге "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова. Известен также "решением вопросов" в силовых структурах благодаря своим связям», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Пахомов является крестным детей Сергея Кропивы — бывшего начальника департамента Офиса генпрокурора по вопросам экономической и кибербезопасности. Как уточнили журналисты, до недавнего времени он был заместителем главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта. Также сообщалось, что лишение гражданства могло произойти из-за конфликта Труханова с главой одесской ОВА Кипером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Сувенирные деньги позволили мужчине обмануть россиянина на 10 миллионов рублей

    Гоблин оценил возможность съездить в Европу

    Tesla создала агрессивный беспилотник

    В Москве рухнувшее с 50-го этажа окно дома едва не придавило человека

    Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

    Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

    В России рассказали о беспокойствах Трампа во время разговора с Путиным

    Пятерых коней заметили в подмосковном дворе

    Эстония закроет частично проходящее по территории России шоссе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости