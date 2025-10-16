Стало известно о задержании НАБУ работавшего на Ахметова «решальщика»

«Страна.ua»: У офиса генпрокурора Украины задержали бывшего чиновника Пахомова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало у офиса генпрокурора в Киеве бывшего чиновника, работавшего в правоохранительных органах, а также в холдинге «Медиа Группа Украина» Рината Ахметова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegarm.

«Пахомов много лет работал на различных руководящих должностях в правоохранительных органах, а также в холдинге "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова. Известен также "решением вопросов" в силовых структурах благодаря своим связям», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Пахомов является крестным детей Сергея Кропивы — бывшего начальника департамента Офиса генпрокурора по вопросам экономической и кибербезопасности. Как уточнили журналисты, до недавнего времени он был заместителем главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта. Также сообщалось, что лишение гражданства могло произойти из-за конфликта Труханова с главой одесской ОВА Кипером.