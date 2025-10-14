Попытку лишить гражданства мэра Одессы объяснили конфликтом с офисом Зеленского

На Украине объяснили конфликтом с Ермаком попытку лишить гражданства мэра Одессы

Мэра Одессы Геннадия Труханова пытаются лишить гражданства Украины из-за его конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Так происходящее объяснил Telegram-канал «Шептун».

Автор канала сообщил, что к борьбе против главы города также привлекли связанных с офисом украинского лидера Владимира Зеленского блогеров, включая бывшего главу одесского «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена) Сергея Стерненко. Они обвиняют Труханова в связях с Россией и наличии паспорта РФ.

При этом «Шептун» отметил, что глава областной военной администрации Олег Кипер, также участвующий в противостоянии с мэром Одессы и якобы претендующий на его пост, женат на россиянке, а их семья непублично ведет дела с Россией. При этом сам глава ОВА, как отмечает автор канала, ассоциируется с коррупцией в портах города и назначениями бандитов в свою команду.

Ранее стало известно, что петиция о лишении Труханова гражданства Украины собрала за сутки более 25 тысяч голосов. Это значит, что ее рассмотрит президент республики Владимир Зеленский.