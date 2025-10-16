Трамп назвал конфликт на Украине трудным для разрешения

Ушаков: Трамп сказал Путину, что конфликт на Украине трудно разрешить

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным называл конфликт на Украине трудным для разрешения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ушаков напомнил, что Трамп многократно призывал к урегулированию конфликта на Украине.

«Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», — сообщил он журналистам.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште. Кроме того, Трамп обещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с президентом России.

