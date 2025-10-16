Мир
Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, приводя слова президента США Дональда Трампа, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Он считает, что это возможно, и ему, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло», — заявила чиновница. Других подробностей Левитт не привела.

Накануне Дональд Трамп анонсировал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они встретятся в столице ВенгрииБудапеште.

