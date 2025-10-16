Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:32, 16 октября 2025Путешествия

Тревел-блогер описал общение с иностранцами словами «улыбайся и будь терпелив»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Michael Probst / AP

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал 13 странах и рассказал, как общаться с иностранцами, зная только русский язык. Мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, языковой барьер — не проблема в других странах, так как многие слова можно описать при помощи жестов. При этом коренные жители всегда охотно помогут туристу. «Улыбайся и будь терпелив. Не нервничай, если тебя не понимают с первого раза. Попробуй объяснить по-другому — через жесты, рисунки, фото», — отметил Кутовой.

Материалы по теме:
Правила въезда на Кипр для россиян в 2025 году: нужна ли виза
Правила въезда на Кипр для россиян в 2025 году:нужна ли виза
29 сентября 2025
Куда поехать в ноябре 2025 года: 15 лучших направлений в России и за границей
Куда поехать в ноябре 2025 года:15 лучших направлений в России и за границей
26 сентября 2025

А самой большой ошибкой в поездках путешественник назвал нежелание приезжих просить о помощи из-за страха выглядеть глупо. Он рассказал, что жители других стран никогда не посмеются над туристами. «Язык — это точно не причина сидеть дома. Да, будут забавные ситуации и недопонимания. Но именно они делают путешествие живым и запоминающимся», — пришел к выводу россиянин.

Ранее этот блогер описал ошибки российских путешественников в Таиланде словами «летят ради сомнительных развлечений». Автор публикации также предупредил туристов, чтобы те никогда не оставляли свои напитки без присмотра в барах или клубах таиландских курортов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Одессы заявили о готовности бороться с режимом Зеленского. Чему хотят противостоять граждане города?

    Европа испугалась смены позиции Трампа по Украине

    Спрос россиян на один вид машин вырос

    Желающим погрузиться в мир БДСМ людям дали несколько советов

    В ЕС захотели запретить сигареты с фильтром и вейпы из-за рекомендаций ВОЗ

    Финансировавшей экстремистов 74-летней российской пенсионерке вынесли приговор

    Экс-советник президента Украины рассказал о рычаге давления Трампа на Зеленского

    Прокуратура рассказала о пассажирах попавшего в ДТП в Приамурье автобуса

    Российский школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе

    Глава ЕК задумала впервые отказать Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости