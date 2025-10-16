Тревел-блогер описал общение с иностранцами словами «улыбайся и будь терпелив»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал 13 странах и рассказал, как общаться с иностранцами, зная только русский язык. Мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, языковой барьер — не проблема в других странах, так как многие слова можно описать при помощи жестов. При этом коренные жители всегда охотно помогут туристу. «Улыбайся и будь терпелив. Не нервничай, если тебя не понимают с первого раза. Попробуй объяснить по-другому — через жесты, рисунки, фото», — отметил Кутовой.

А самой большой ошибкой в поездках путешественник назвал нежелание приезжих просить о помощи из-за страха выглядеть глупо. Он рассказал, что жители других стран никогда не посмеются над туристами. «Язык — это точно не причина сидеть дома. Да, будут забавные ситуации и недопонимания. Но именно они делают путешествие живым и запоминающимся», — пришел к выводу россиянин.

Ранее этот блогер описал ошибки российских путешественников в Таиланде словами «летят ради сомнительных развлечений». Автор публикации также предупредил туристов, чтобы те никогда не оставляли свои напитки без присмотра в барах или клубах таиландских курортов.