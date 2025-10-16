Мир
21:12, 16 октября 2025

В Белом доме оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Белый дом: Трамп считает необходимой встречу Путина с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп считает возможной и даже необходимой встречу российского лидера Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает телеканал C-SPAN.

По ее словам, пока идет подготовка новых контактов высокого и высшего уровня между Москвой и Вашингтоном.

«Трамп считает возможной и даже необходимой встречу Путина с Зеленским», — подчеркнула Ливитт.

Ранее стало известно, что Трамп и Владимир Путин встретятся в столице Венгрии Будапеште.

