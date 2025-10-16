Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:03, 16 октября 2025Мир

Центр по восстановлению сектора Газа начнет работу в ближайшее время

ABC: Центр по восстановлению Газы начнет работу в ближайшие дни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Центр под руководством Соединенных Штатов по восстановлению сектора Газа начнет свою работу в ближайшие дни. Об этом проинформировал телеканал ABC, ссылаясь на американских чиновников.

«Ожидается, что координационный центр под руководством США, базирующийся в Израиле и который будет контролировать выполнение соглашения о прекращении огня, начнет функционировать в ближайшие дни», — сказано в сообщении.

Также ожидается, что центр возглавит американский генерал-лейтенант. Однако его личность пока не разглашается.

При этом данный центр не будет располагаться на израильской военной базе. Это обеспечить его открытость для представителей других стран.

Ранее в Вашингтоне рассказали, что арабские страны внесут основной экономический вклад в восстановление Газы. Сами же Штаты смогут помочь в постконфликтном урегулировании через постоянное наблюдение и дипломатическое участие.

10 октября 2025 года между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Центр по восстановлению сектора Газа начнет работу в ближайшее время

    Перед больницей нашли более сотни человеческих костей

    Жена Джастина Бибера обнажила грудь для журнала

    Девушка подняла штангу и опозорилась на весь спортзал

    Ученые предрекли наступающую на Земле катастрофу

    Россиянам назвали способ продлить себе праздники в ноябре

    Маломерная баржа опрокинулась в российском регионе

    Спасатели деблокировали одного из пострадавших после крупного ДТП в Приамурье

    Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Латинской Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости