Центр по восстановлению сектора Газа начнет работу в ближайшее время

ABC: Центр по восстановлению Газы начнет работу в ближайшие дни

Центр под руководством Соединенных Штатов по восстановлению сектора Газа начнет свою работу в ближайшие дни. Об этом проинформировал телеканал ABC, ссылаясь на американских чиновников.

«Ожидается, что координационный центр под руководством США, базирующийся в Израиле и который будет контролировать выполнение соглашения о прекращении огня, начнет функционировать в ближайшие дни», — сказано в сообщении.

Также ожидается, что центр возглавит американский генерал-лейтенант. Однако его личность пока не разглашается.

При этом данный центр не будет располагаться на израильской военной базе. Это обеспечить его открытость для представителей других стран.

Ранее в Вашингтоне рассказали, что арабские страны внесут основной экономический вклад в восстановление Газы. Сами же Штаты смогут помочь в постконфликтном урегулировании через постоянное наблюдение и дипломатическое участие.

10 октября 2025 года между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени.