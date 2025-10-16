Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 16 октября 2025Путешествия

Турецкая больница потребовала от дочери лежащего в коме туриста отдать почку отца

Дочь попавшего в больницу Турции путешественника столкнулась с шантажом врачей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Juice Verve / Shutterstock / Fotodom

Дочь попавшего в турецкую больницу путешественника из Великобритании столкнулась с шантажом во время лечения ее отца. Об этом сообщило издание Daily Mail.

64-летний Джон Кирни отдыхал в Ичмелере со своими друзьями и подругой Шейлой. 30 сентября он арендовал скутер и без шлема отправился в поездку по городу. В итоге мужчина попал в ДТП и с разбитой головой был госпитализирован в больницу Муглы. Врачи констатировали, что у путешественника произошло кровоизлияние в мозг и подключили его к аппарату ИВЛ.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025

35-летней дочери туриста Джоанне медики сообщили, что не могут провести операцию лежащему в искусственной коме мужчине из-за отека мозга, вмешательство привело бы к его кончине. 13 октября они заявили, что по результатам анализов мужчину было решено отключить от ИВЛ. Для продления жизни на аппарате врачи потребовали от родственницы Кирни отдать его почку.

Женщина призналась, что на нее оказали давление, под которым она согласилась на передачу органа. Однако на следующее утро врач сообщил, что он «недостаточно хорош» и предложил британке попрощаться с родственником. «Это было ужасно. Они спрашивали, хочу ли я увидеть лицо моего отца, после того как они засунули его в холодильную камеру», — добавила гражданка Великобритании.

Страховая компания согласилась оплатить расходы на репатриацию тела. Однако оплатить двухнедельное содержание в больнице родственники туриста должны сами. На данный момент семья Кирни собирает средства.

Ранее турист отправился в Турцию лечить зубы, разбил голову и оказался в местной больнице. Врачи сообщили, что путешественник проведет в палате до трех недель, а его долг за медицинскую помощь увеличился на миллионы рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости