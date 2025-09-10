Путешествия
16:03, 10 сентября 2025Путешествия

Турист отправился в Турцию лечить зубы и оказался в больнице с миллионным долгом

Отдыхавший в Анталье турист оказался должен местной больнице 1,9 миллиона рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Atikah Akhtar / Unsplash

Отдыхавший в Турции турист оказался должен местной больнице миллионы рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, британец Марк Снелгроув отправился в Анталью лечить зубы вместе с возлюбленной. 7 сентября мужчина упал с восьмиметровой стены и разбил голову. Его доставили на машине скорой помощи в больницу, где наложили швы и сделали компьютерную томографию, за это медучреждение потребовало 4,3 тысячи фунтов стерлингов (497,4 тысячи рублей).

Однако вскоре долг вырос до 17 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей) за пребывание путешественника в отделении интенсивной терапии. Врачи сообщили, что Снелгроув проведет в палате до трех недель. Из-за травмы туристу также запретили летать на время восстановления.

Возлюбленная мужчины, мать троих детей Кортни Ли, рассказала, что полиция предложила ей договариваться с сотрудниками больницы, так как те могли назначить счет, превышающий реальную стоимость услуг. «Они хотели взыскать с нас деньги через полчаса после того, как мы приехали. Марку еще даже не оказали медицинскую помощь», — добавила Ли.

На данный момент британца планируют перевести в другое отделение. Он ждет результатов анализов и копит деньги на оплату лечения.

Ранее клиника в Турции отказалась вернуть на родину россиянку из-за долга. По словам родственников, российскую туристку не лечили в больнице из-за отсутствия лекарств, и она не выжила.

.
