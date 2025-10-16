Путешествия
Турист получил ножевое ранение во время ограбления в Европе и не выжил

CNN: Турист из США получил ранение во время ограбления в Португалии и не выжил
Алина Черненко

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Турист из США получил ножевое ранение во время ограбления в Европе и не выжил. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 15 октября, недалеко от церкви в городе Кашкайш, Португалия. Когда американец возвращался в отель, трое неизвестных попытались его ограбить. Мужчина оказал сопротивление, получил удар кулаком по лицу и попытался убежать, зовя на помощь друга.

Второй турист вскоре прибыл на место происшествия, и злоумышленники напали и на него. Оба путешественника были ранены, а грабители скрылись.

Позже врачи попытались реанимировать мужчину с ножевыми ранениями, но безуспешно — раны были глубокими и затронули внутренние органы. Второго пострадавшего доставили в больницу в Лиссабоне, его состояние удалось стабилизировать.

Подозреваемых арестовали, сейчас их допрашивает полиция. Одному из них предъявили обвинение в покушении на жизнь, остальным — в участии в нападении.

Ранее пятеро мужчин лишили жизни греческого туриста в Лондоне и угодили в тюрьму пожизненно. Злоумышленники напали на иностранца, чтобы украсть дорогие часы и сумку.

