Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

Минобороны России заявило об уничтожении шести управляемых авиабомб ВСУ за сутки
За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть умных управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что также сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 278 беспилотников самолетного типа.

Украина регулярно выпускает авиабомбы на российские объекты. 14 октября Минобороны России сообщало об уничтожении 10 таких снарядов.

Ранее военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что ВСУ располагают лишь небольшим количеством умных авиабомб. По его мнению, в сводках речь идет об американских корректируемых снарядах, которые после сброса с самолета могут разворачиваться на 180 градусов и кружить над целью.

