Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть умных управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
В ведомстве добавили, что также сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 278 беспилотников самолетного типа.
Украина регулярно выпускает авиабомбы на российские объекты. 14 октября Минобороны России сообщало об уничтожении 10 таких снарядов.
Ранее военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что ВСУ располагают лишь небольшим количеством умных авиабомб. По его мнению, в сводках речь идет об американских корректируемых снарядах, которые после сброса с самолета могут разворачиваться на 180 градусов и кружить над целью.