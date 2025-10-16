Умер звезда «Великолепного века» Ариф Эркин Гюзельбейоглу

Актер из «Великолепного века» Ариф Гюзельбейоглу ушел из жизни в возрасте 90 лет

Ушел из жизни известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, сыгравший роль Пири Мехмеда-паши в культовом сериале «Великолепный век». Об этом сообщает TRT Haber.

По информации источника, новость о смерти артиста подтвердил его сын Мехмет. Он не стал раскрывать причины смерти. Известно, что чуть больше месяца назад Ариф отпраздновал 90-летие.

Актер родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле и прославился благодаря ролям в знаковых сериалах «Наши друзья», «Девяностые», «Моя семья» и «Иностранный жених».

