Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:03, 16 октября 2025Культура

Умер звезда «Великолепного века» Ариф Эркин Гюзельбейоглу

Актер из «Великолепного века» Ариф Гюзельбейоглу ушел из жизни в возрасте 90 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Великолепный век»

Ушел из жизни известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, сыгравший роль Пири Мехмеда-паши в культовом сериале «Великолепный век». Об этом сообщает TRT Haber.

По информации источника, новость о смерти артиста подтвердил его сын Мехмет. Он не стал раскрывать причины смерти. Известно, что чуть больше месяца назад Ариф отпраздновал 90-летие.

Актер родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле и прославился благодаря ролям в знаковых сериалах «Наши друзья», «Девяностые», «Моя семья» и «Иностранный жених».

Ранее сообщалось, что американская актриса и легенда Голливуда Дайан Китон умерла после тяжелой болезни. Об этом стало известно после заявления семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Исполнявшая на улице запрещенную песню певица получила срок

    Дегтярев оценил первое признание дискриминации в отношении российских атлетов

    Умер звезда «Великолепного века» Ариф Эркин Гюзельбейоглу

    В Венгрии отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

    ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

    Гибель военкора Зуева объяснили попыткой Киева блокировать объективную информацию

    Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России

    Путин заявил о стратегической инициативе российских войск в зоне СВО

    Путин поддержал идею Трампа о встрече в Будапеште

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости