Уволенная из банка россиянка провернула хитрую схему по хищению денег клиентов

В Новосибирске арестована экс-сотрудница банка, создавшая схему хищения денег

В Новосибирске уволенная сотрудница крупного банка провернула хитрую схему по хищению денег клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

По данным следствия, женщина действовала не одна — ей помогали супруг и коллега. Последний помог ей завладеть ключ-картами клиентов банка, а потом злоумышленники обналичивали деньги в банкоматах. Среди потерпевших от их действий — числящиеся пропавшими без вести участники специальной военной операции (СВО).

В отношении всех троих обвиняемых возбуждено уголовное дело. Суд арестовал супружескую пару на срок до 8 декабря, а третий фигурант получил запрет определенных действий.

По информации «МК», придуманная обвиняемой схема позволила ей похитить у клиентов банка 2,7 миллиона рублей. Женщина долгое время работала на руководящей должности в банке и имела доступ к информации о клиентах.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полицейского и сотрудника банка заподозрили в хищении двух миллионов рублей у вдовы участника СВО.