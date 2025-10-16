Спорт
13:45, 16 октября 2025Спорт

В Финляндии отказались пускать российских лыжников на турниры даже после допуска FIS

В Финляндии заявили, что россияне не выступят на Кубке мира в Руке после допуска
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что откажется пускать российских лыжников на турниры, проводимые в стране, даже после допуска Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ее слова приводит Helsingin Sanomat.

Коркатти подчеркнула, что российские спортсмены не смогут выступить на этапе Кубка мира в Руке из-за запрета на их въезд в страну. «Россиянам нечего делать в Руке», — добавила она.

Этап Кубка мира в финском городе Рука пройдет с 28 по 30 ноября.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.

