В Госдуме ответили на угрозы главы Пентагона о мерах против России

Депутат Белик назвал бесполезными угрозы главы Пентагона о мерах против России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Угрозы главы Пентагона Пита Хегсета о введении дополнительных мер против России бесполезны. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Хегсета о том, что США и союзники готовы ввести дополнительные меры против России в случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время. О том, о каких мерах идет речь, он не уточнил.

«США и союзники должны грозить Украине за нежелание останавливать конфликт, а указывать нам — это заведомо бесполезно. Их угрозы и стремление осложнить нашу жизнь стали для нас привычны. К сожалению, глава Пентагона демонстрирует явное непонимание ситуации в украинском конфликте», — сказал парламентарий.

Он добавил, что глава министерства войны США Хегсет ошибается, так как думает, что угрозами он сможет остановить СВО.

Французский президент Макрон 12 октября сообщал, что если Россия продолжит «упорствовать в своем воинственном упрямстве» и не захочет садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить. Депутат Госдумы Леонид Ивлев посоветовал Макрону прекратить угрожать России.

.
