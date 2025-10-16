В Госдуме прокомментировали первое признание дискриминации в отношении российских атлетов

Журова выразила надежду на потепление в связи с признанием CAS дискриминации

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила надежду на потепление в связи с признанием Спортивным арбитражным судом (CAS) дискриминацией решения Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Хотелось бы надеяться [на потепление]. Тем более, насколько я знаю, у нас есть федерации, которые по этому же факту подали [иски]. А вдруг получится. Сейчас перспективы появляются. Но мы знаем, что CAS периодически по-разному рассматривал похожие между собой дела. Надо надеяться, что раз по одному приняли такое решение, то по второму будет подобное», — высказалась Журова.

Ранее CAS признал, что решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований в связи с началом спецоперации на Украине является дискриминационным.

В суде заявили, что санкции нарушали принципы политического нейтралитета и недискриминации, а также были непропорциональны, поскольку не рассматривали менее ограничительные меры, к примеру, участие под нейтральным флагом. Это решение стало первым подобным случаем в истории, где суд встал на сторону российских спортсменов.

