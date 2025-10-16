Экономика
13:00, 16 октября 2025

В Москве проиндексируют пособия и выплаты

Собянин: Размер пособий и выплат в Москве вырастет с 1 января на 6 %
Дмитрий Воронин

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Размер пособий и выплат москвичам старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью вырастет с 1 января на 6 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

В целом, по его словам, на соцподдержку в Москве в 2026 году будет выделено 810 миллиардов рублей. Помимо озвученных мер этими средствами будут профинансированы льготы и субсидии на оплату ЖКУ, а также бесплатный и льготный проезд отдельных категорий горожан на всех видах общественного транспорта Москвы и Подмосковья.

Ранее стало известно, что страховые пенсии повысят в России в первый день следующего года на 7,6 процента, в результате чего средняя величина показателя вырастет до 27,1 тысячи рублей. Для социальных пенсий индексация на 6,8 процента запланирована на 1 апреля.

