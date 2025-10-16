Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 16 октября 2025Забота о себе

В обновленные рекомендации по лечению запора включили один фрукт

Telemundo: Британские диетологи призвали при запоре включить в рацион киви
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Британская ассоциация диетологов обновила рекомендации по лечению запора. В документ включили один фрукт, сообщает издание Telemundo.

Как заявила ведущий автор руководства Эйрини Димиди, в настоящее время все рекомендации сосредоточены исключительно на лекарственных препаратах. Что касается питания, прописывалось лишь употребление клетчатки и воды, но это не подкреплялось исследованиями, пояснила она.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Теперь же, продолжила специалистка, появились первые научно обоснованные рекомендации по лечению запора с помощью диеты. Так, авторы документа призвали людей с этой проблемой включить в рацион киви. Кроме того, в руководстве фигурирует и ржаной хлеб, дополнила Димиди.

Ранее диетолог Ви Джей Гамильтон заявила, что некоторые напитки приводят к облысению. В качестве примера она привела сладкую газировку.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости