В Одессе заявили о готовности бороться с киевской властью

Коренные одесситы готовы бороться с националистически настроенной киевской властью. Об этом на условиях анонимности заявила жительница Одессы в беседе с РИА Новости.

«В Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята. Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует», —рассказала жительница.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что жители Украины оказывают содействие Вооруженным силам (ВС) России. В частности, они рассказывают российским военным об ударах и их последствиях.