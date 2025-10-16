Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:05, 16 октября 2025Мир

В Польше произошел скандал из-за фигуранта дела «Северных потоков»

В Польше произошел скандал из-за фигуранта дела «Северных потоков» Журавлева
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В сейме Польши произошел скандал из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, ставшего фигурантам дела о терактах на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщило агентство РАР.

Отмечается, что вечером 15 октября комиссия сейма собралась для обсуждения законопроекта о бюджете на 2026 год в части финансирования Конституционного и Верховного судов республики. Перед началом рассмотрения инициативы депутат Павел Яблоньский потребовал отменить заседание.

Свое поведение Яблоньский объяснил тем, что на заседании комиссии по вопросам обороны, которая должна состояться 16 октября, планировалось рассмотреть вопрос, «касающийся блокирования экстрадиции Владимира Ж, выдачи которого требует Германия за уничтожение "Северного потока"». После минутного перерыва состоялось голосование, по итогам которого 15 депутатов поддержали предложение, 13 выступили против, а еще 9 не голосовали.

Одним из непроголосовавших стал независимый депутат Томаш Зимох. Он заявил, что не сделал это из-за того, что не получил бюллетень.

«После этого включенный микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в отношении депутат Зимоха», —говорится в сообщении агентства.

О задержании украинца в городе Прушкув по делу о теракте на «Северных потоках» стало известно 30 сентября. Предположительно, в сентябре 2022 года мужчина вместе с другими диверсантами отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Перед больницей нашли более сотни человеческих костей

    Жена Джастина Бибера обнажила грудь для журнала

    Девушка подняла штангу и опозорилась на весь спортзал

    Ученые предрекли наступающую на Земле катастрофу

    Россиянам назвали способ продлить себе праздники в ноябре

    Маломерная баржа опрокинулась в российском регионе

    Спасатели деблокировали одного из пострадавших после крупного ДТП в Приамурье

    Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Латинской Америке

    Вильфанд предрек экстремально холодную погоду на юге Сибири и ДФО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости