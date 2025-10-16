Россия
11:48, 16 октября 2025

В России наводившую порчу на людей женщину в черном сняли на видео

В Дагестане наводившую порчу женщину в черном сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН 🦅 | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ»

В Дагестане наводившую порчу женщину в черном сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

На снятых очевидцем кардах видно женщину, которая разожгла небольшой костер на городском пляже. Все тело женщины за исключением лица и кистей рук покрыто черным балахоном.

По данным канала, неизвестная жительница республики также прокалывала иголкой фотографии людей и сжигала снимки.

Ранее в Москве была осуждена гадалка, которая обманным путем получила почти 60 миллионов рублей за магические сеансы. Женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы.

