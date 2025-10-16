Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:11, 16 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали основные цели ударов на Украине и объяснили их

Колесник: ВС РФ бьют по энергетике, которая снабжает оборонный комплекс Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) бьют по той энергетике, которая снабжает оборонный комплекс Украины, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цель российских атак депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Нашим вооруженным силам известны все объекты и критической инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), и логистические маршруты. Известно все. Мы бьем не по людям, не по городам, в которых нет военно-промышленного комплекса, а бьем по энергоснабжающим системам: газоперерабатывающим заводам, нефтеперерабатывающим заводам, которые снабжают оборонный комплекс Украины», — сообщил Колесник.

По мнению депутата, количество массированных ударов России будет увеличиваться.

«Все-таки надо воевать оружием, а не людьми. Людей мы бережем. Поэтому мы будем уничтожать объекты, от которых зависит работа военно-промышленного комплекса Украины. Их достаточно. У нас в этом отношении разведка нормально работает. Мы будем поражать на территории Украины эти объекты. Это облегчит работу и наступательный прорыв наших вооруженных сил», — заключил он.

Ранее стало известно, что Армия России ударила по объектам украинской энергетики, которые отвечают за снабжение предприятий военно-промышленного комплекса страны. Кроме того, российское военное ведомство рассказало об ударах возмездия за атаки на российские гражданские объекты. Они были нанесены в том числе и гиперзвуковым оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Названы районы Москвы с самыми выгодными условиями по ипотеке

    С семейной парой россиян жестоко расправились во время отпуска в Армении

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости