В России назвали основные цели ударов на Украине и объяснили их

Вооруженные силы России (ВС РФ) бьют по той энергетике, которая снабжает оборонный комплекс Украины, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цель российских атак депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».
«Нашим вооруженным силам известны все объекты и критической инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), и логистические маршруты. Известно все. Мы бьем не по людям, не по городам, в которых нет военно-промышленного комплекса, а бьем по энергоснабжающим системам: газоперерабатывающим заводам, нефтеперерабатывающим заводам, которые снабжают оборонный комплекс Украины», — сообщил Колесник.
По мнению депутата, количество массированных ударов России будет увеличиваться.
«Все-таки надо воевать оружием, а не людьми. Людей мы бережем. Поэтому мы будем уничтожать объекты, от которых зависит работа военно-промышленного комплекса Украины. Их достаточно. У нас в этом отношении разведка нормально работает. Мы будем поражать на территории Украины эти объекты. Это облегчит работу и наступательный прорыв наших вооруженных сил», — заключил он.
Ранее стало известно, что Армия России ударила по объектам украинской энергетики, которые отвечают за снабжение предприятий военно-промышленного комплекса страны. Кроме того, российское военное ведомство рассказало об ударах возмездия за атаки на российские гражданские объекты. Они были нанесены в том числе и гиперзвуковым оружием.