В России назвали основные цели ударов на Украине и объяснили их

Колесник: ВС РФ бьют по энергетике, которая снабжает оборонный комплекс Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) бьют по той энергетике, которая снабжает оборонный комплекс Украины, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цель российских атак депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Нашим вооруженным силам известны все объекты и критической инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), и логистические маршруты. Известно все. Мы бьем не по людям, не по городам, в которых нет военно-промышленного комплекса, а бьем по энергоснабжающим системам: газоперерабатывающим заводам, нефтеперерабатывающим заводам, которые снабжают оборонный комплекс Украины», — сообщил Колесник.

По мнению депутата, количество массированных ударов России будет увеличиваться.

«Все-таки надо воевать оружием, а не людьми. Людей мы бережем. Поэтому мы будем уничтожать объекты, от которых зависит работа военно-промышленного комплекса Украины. Их достаточно. У нас в этом отношении разведка нормально работает. Мы будем поражать на территории Украины эти объекты. Это облегчит работу и наступательный прорыв наших вооруженных сил», — заключил он.

Ранее стало известно, что Армия России ударила по объектам украинской энергетики, которые отвечают за снабжение предприятий военно-промышленного комплекса страны. Кроме того, российское военное ведомство рассказало об ударах возмездия за атаки на российские гражданские объекты. Они были нанесены в том числе и гиперзвуковым оружием.

