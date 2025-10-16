Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:37, 16 октября 2025Экономика

В России пригрозили Apple ответственностью

В Минцифры РФ пригрозили Apple ответственностью за несоблюдение требований ФАС
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минцифры России поддерживает требование ФАС к Apple обеспечить на устройствах с операционной системой iOS возможность использования российских поисковиков по умолчанию и допускает жесткие меры в отношении корпорации. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Как сообщает издание, Минцифры поддерживает позицию антимонопольной службы по исполнению Apple требования по «окну выбора». Шадаев отметил, что если Apple не исполнит требование, будет введена «жесткая ответственность».

Ранее стало известно, что в комплекте нового компьютера Apple не нашли зарядного адаптера. Сообщалось, что его нет в коробке с девайсом в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Норвегии и других европейских странах. В Apple не раскрыли причину продажи устройства без зарядника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Сувенирные деньги позволили мужчине обмануть россиянина на 10 миллионов рублей

    Гоблин оценил возможность съездить в Европу

    Tesla создала агрессивный беспилотник

    В Москве рухнувшее с 50-го этажа окно дома едва не придавило человека

    Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

    Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

    В России рассказали о беспокойствах Трампа во время разговора с Путиным

    Пятерых коней заметили в подмосковном дворе

    Эстония закроет частично проходящее по территории России шоссе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости