В России пригрозили Apple ответственностью

В Минцифры РФ пригрозили Apple ответственностью за несоблюдение требований ФАС

Минцифры России поддерживает требование ФАС к Apple обеспечить на устройствах с операционной системой iOS возможность использования российских поисковиков по умолчанию и допускает жесткие меры в отношении корпорации. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Как сообщает издание, Минцифры поддерживает позицию антимонопольной службы по исполнению Apple требования по «окну выбора». Шадаев отметил, что если Apple не исполнит требование, будет введена «жесткая ответственность».

Ранее стало известно, что в комплекте нового компьютера Apple не нашли зарядного адаптера. Сообщалось, что его нет в коробке с девайсом в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Норвегии и других европейских странах. В Apple не раскрыли причину продажи устройства без зарядника.