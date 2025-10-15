Наука и техника
20:50, 15 октября 2025Наука и техника

Apple начала продавать ноутбуки без зарядки

Apple выпустила ноутбук MacBook Pro без зарядника — для европейского рынка
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom

В комплекте нового компьютера Apple не нашли зарядного адаптера. Об этом сообщает издание MacRumors.

15 октября Apple представила новые гаджеты на чипе M5, в число которых вошел ноутбук MacBook Pro. Журналисты медиа заметили, что на ряде рынков компьютер доступен без зарядного устройства. Так, адаптера нет в коробке с девайсом в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Норвегии и других европейских странах.

В Apple не рассказали, почему начали продавать компьютеры без зарядника. При этом в других регионах — например, в США — MacBook Pro с процессором M5 будет доступен с комплектным адаптером мощностью 70 ватт.

Это первый случай выпуска компьютера Apple — пусть и не на всех рынках — без зарядного устройства. В 2020 году американский IT-гигант объявил, что больше не будет продавать iPhone с адаптером и наушниками. Позже примеру Apple последовали другие производители смартфонов.

«В комплект поставки 14-дюймового MacBook Pro в Европе Apple по-прежнему включают кабель USB-C — MagSafe 3, поэтому вам нужно будет приобрести только зарядное устройство, если оно вам нужно», — отметили журналисты.

Ранее в IDC рассказали, что Samsung и Apple оказались лидерами рынка смартфонов в третьем квартале 2025 года. В частности, успех Apple объяснили высоким спросом на iPhone 17.

