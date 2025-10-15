Apple представила новые устройства

Apple выпустила MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro с чипом M5

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства на базе процессора M5. Анонс появился на сайте компании.

IT-гигант представил ноутбук MacBook Pro, планшет iPad Pro и шлем дополненной реальности Vision Pro. Все гаджеты получили новый процессор M5, который создан по 3-нанометровой технологии и имеет 10-ядерную архитектуру графического процессора. В компании отметили, что чип обеспечивает более чем в 4 раза большую пиковую производительность вычислений графического процессора для искусственного интеллекта (ИИ) по сравнению с M4.

MacBook Pro получил 14-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR, 12-мегапиксельную камеру Center Stage, аудиосистему из 6 динамиков. В компании заметили, что ноутбук может проработать на одном заряде до 24 часов. Стоимость модели начинается с 1599 долларов (127 тысяч рублей).

Аппарат iPad Pro, обзор на который выложили еще в конце сентября российские блогеры, назвали самым мощным планшетом Apple. Он доступен с 11- и 13-дюймовым экранами Ultra Retina XDR — за 999 долларов (79 тысяч рублей) и 1299 долларов (103 тысячи рублей) соответственно. Гарнитура Vision Pro также получила чип M5, двойной ремешок для головы и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. Стоимость шлема составила 3499 долларов (276 тысяч рублей) — во столько же оценили Vision Pro первого поколения.

Все новые устройства Apple доступны для предзаказа. Они появятся в продаже 22 октября.

О том, что Apple представит новые продукты на третьей неделе октября, ранее заявил инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.