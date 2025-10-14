Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:27, 14 октября 2025Наука и техника

Apple установила рекорд

IDC: Apple и Samsung оказались главными производителями смартфонов в мире
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 19 STUDIO / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Apple резко нарастила поставки iPhone и почти догнала Samsung. Об этом сообщает издание CNet со ссылкой на отчет компании International Data Corporation (IDC).

Аналитики заметили, что в третьем квартале года Apple поставила рекорд на рынке смартфонов, отгрузив огромное количество новых iPhone 17. Количество предзаказов на устройства превысило количество предварительных заказов на прошлогодний iPhone 16. Однако в IDC не стали называть конкретные цифры.

Несмотря на высокие показатели, Apple не удалось обогнать Samsung. Доля компании Тима Кука на рынке составила 18,2 процента, доля Samsung — 19 процентов. В топ-5 главных производителей смартфонов также попали китайские компании: Xiaomi с 13,5 процента рынка, Transsion — 9 процентами, Vivo — 8,9 процента.

Несмотря на пошлины и неопределенность в экономике, мировые поставки смартфонов выросли на 2,6 процента в третьем квартале 2025 года. По данным IDC, в общей сложности было отгружено 322,7 миллиона смартфонов, что больше, чем 314,6 миллиона в третьем квартале 2024 года.

В начале октября представители «М.Видео» рассказали, что смартфоны серии iPhone 17 оказались значительно востребованнее устройств iPhone 16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    В США заявили о готовящейся четвертой мировой войне

    Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме

    На Украине заявили об участившихся случаях применения ВС РФ одного вида оружия

    В Германии выпустили брошюру на случай войны

    Киев погрузился во тьму

    «Даже в кошмарах я не видел такого» Тихоня кастрировал 58 мужчин. Зачем он это делал и почему они добровольно соглашались?

    В США ответили на вопрос о встрече Трампа и Си Цзиньпина

    Женщину придавило летящей солнечной панелью

    Названы признаки зависимости от порнографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости