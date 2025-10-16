Россия
В России рассказали о беспокойствах Трампа во время разговора с Путиным

Политолог Колташов: Трампа в разговоре с Путиным беспокоила Латинская Америка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президента США Дональда Трампа в разговоре с его российским коллегой Владимиром Путиным беспокоила тема Латинской Америки. Такое предположение сделал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, чьи слова приводит «Газета.ru».

Политолог напомнил, что Трамп уже получил от Москвы предупреждение о том, что передача ракет Украине повлечет за собой ответ России. Это может означать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории латиноамериканских государств, что и беспокоит Трампа.

«Будем надеяться, что разговор Трампа с президентом Путиным "приведет к отрезвлению" и Вашингтон больше не будет поднимать градус эскалации», — добавил он.

Ранее глава Белого дома заявил, что он и Путин в конце телефонного разговора договорились о встрече высокопоставленных советников двух стран. Она будет предварять встречу двух лидеров в Будапеште.

