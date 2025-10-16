В российском городе мужчина открыл огонь по машине с пассажиром

В Казани задержан мужчина, расстрелявший пассажира в автомобиле

В Казани задержан мужчина, открывший огонь из травматического оружия по машине с пассажиром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным правоохранителей, фигурант 1987 года рождения. При задержании он попытался скрыться на своем автомобиле, но силовики настигли его на парковке. Кроме того, у него были выявлены признаки возможного алкогольного опьянения. Рано утром на пересечении улиц Тэцевской и Копылова он вышел из своего автомобиля и трижды выстрелил в пассажира машины марки «Москвич». Пострадавший получил ранения в живот, лицо и грудь.

В отношении него составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования уполномоченного должностного лица об остановке транспортного средства») и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения»).

