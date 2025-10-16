Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:07, 16 октября 2025Силовые структуры

В российском городе мужчина открыл огонь по машине с пассажиром

В Казани задержан мужчина, расстрелявший пассажира в автомобиле
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Казани задержан мужчина, открывший огонь из травматического оружия по машине с пассажиром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным правоохранителей, фигурант 1987 года рождения. При задержании он попытался скрыться на своем автомобиле, но силовики настигли его на парковке. Кроме того, у него были выявлены признаки возможного алкогольного опьянения. Рано утром на пересечении улиц Тэцевской и Копылова он вышел из своего автомобиля и трижды выстрелил в пассажира машины марки «Москвич». Пострадавший получил ранения в живот, лицо и грудь.

В отношении него составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования уполномоченного должностного лица об остановке транспортного средства») и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения»).

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском неизвестные открыли огонь по автобусу с пассажирами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    Луна обрушилась на Британию из-за Украины

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости