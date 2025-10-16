Мир
В США допустили новый этап в урегулировании конфликта на Украине

Bloomberg: Трамп может возобновить усилия по урегулированию конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент США Дональд Трамп может возобновить дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в американском правительстве сообщает агентство Bloomberg.

«Некоторые официальные лица считают, что, возможно, настало время возобновить дипломатические усилия по прекращению войны России с Украиной», — пишут авторы материала.

Как отметили собеседники Bloomberg, у Трампа «еще есть стимул сделать больше, учитывая, что он не получил Нобелевскую премию мира».

Ранее источники издания The Washington Post рассказали, что Трамп поставит Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.

