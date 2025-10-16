В США раскрыли уязвимость Tomahawk

Ракеты Tomahawk могут оказаться уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц и аналитиков.
Они отмечают, что эти ракеты вряд ли изменят ход конфликта, если Белый дом не будет готов поставить их в больших количествах и предоставить Украине свободу действий для нанесения ударов по ряду целей в глубине территории России.
Кроме того, Пентагону также придется поставить Украине наземные пусковые установки, способные запускать эти ракеты, и хотя ведомство и оборонные компании разрабатывают различные наземные пусковые установки, но их не хватает.
По словам официальных лиц, у США имеется лишь небольшое количество наземных пусковых установок Typhoon, которые могут использоваться для запуска Tomahawk, однако могут быть адаптированы и другие наземные пусковые установки, включая новую установку компании Oshkosh Defense.
Американские чиновники подчеркнули, что в случае, если президент США Дональд Трамп даст добро, доставка и обучение могут занять несколько месяцев.
Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщило, что Трамп поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.