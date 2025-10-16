В США раскрыли уязвимость Tomahawk

WSJ: Ракеты Tomahawk могут оказаться уязвимыми для российского ПВО

Ракеты Tomahawk могут оказаться уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц и аналитиков.

Они отмечают, что эти ракеты вряд ли изменят ход конфликта, если Белый дом не будет готов поставить их в больших количествах и предоставить Украине свободу действий для нанесения ударов по ряду целей в глубине территории России.

Кроме того, Пентагону также придется поставить Украине наземные пусковые установки, способные запускать эти ракеты, и хотя ведомство и оборонные компании разрабатывают различные наземные пусковые установки, но их не хватает.

По словам официальных лиц, у США имеется лишь небольшое количество наземных пусковых установок Typhoon, которые могут использоваться для запуска Tomahawk, однако могут быть адаптированы и другие наземные пусковые установки, включая новую установку компании Oshkosh Defense.

Американские чиновники подчеркнули, что в случае, если президент США Дональд Трамп даст добро, доставка и обучение могут занять несколько месяцев.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщило, что Трамп поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.