В ВСУ заявили о расширении российского плацдарма под Красноармейском

Офицер ВСУ Алекс: Российские войска расширяют выступ под Добропольем
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска расширяют выступ под Добропольем на красноармейском направлении, стягивая туда войска. Об этом в Telegram заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

По его словам, российские войска накапливают силы в глубине выступа, чтобы впоследствии расширить его. Военный отметил, что якобы с этой целью были задействованы колонны общей численностью в 20 единиц техники.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы России ведут масштабное наступление в Донбассе, чтобы повторить успех под Добропольем.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на восточные окраины Мирнограда, города-спутника Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечается, что оперативный успех российских войск связан с взятием под контроль населенного пункта Балаган.

