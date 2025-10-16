Силовые структуры
В закрытом режиме приняли решение по судьбе редактора крупного российского информагентства

Суд отказался смягчить меру пресечения редактору Ura.ru Аллаярову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом режиме жалобу адвокатов редактора российского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова на постановление о продлении ему срока ареста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Защита просила смягчить журналисту меру пресечения. Однако суд отказал им и оставил Аллаярова в СИЗО до 28 октября.

Уголовное дело поступило для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, им займется судья Юлия Меркулова.

Аллаяров обвиняется по части 3 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере») УК РФ, второй фигурант дела — бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 по Екатеринбургу Андрей Карпов — по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности») и части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, в значительном размере») УК РФ.

По данным следствия, с мая 2024-го по март 2025 года силовик за вознаграждение передавал Аллаярову суточные оперативные сводки для публикации. Суммарно редактор передал взятки на 120 тысяч рублей.

По данным Ura.ru, деньги на карточки матери и жены силовика поступали не от журналистов Ura.ru, а от представителей другого издания. Своим родственникам Карпов признался, что его уговорили дать ложные показания на Аллаярова в обмен на смягчение наказания.

Журналист Ura.ru настаивает на своей невиновности, заявляя об оговоре в отношении информагентства. Аллаяров рассказал, что в СИЗО к нему приходили следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ, которые угрожали ему обвинением в госизмене, если он не даст нужные показания на третьих лиц. Все эти обстоятельства адвокаты изложили в жалобе на имя прокурора Свердловской области на нарушения в ходе расследования дела против сотрудников Ura.ru.

