Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

Вэнс осудил чат молодых республиканцев с шутками про изнасилования и расизмом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил чат молодых республиканцев с шутками про изнасилования и расизмом. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о недавней публикации скриншотов группового чата «Молодых республиканцев», в котором использовались расистские выражения и «легкомысленные комментарии о газовых камерах».

После публикации Вэнс показал скриншот сообщений 2022 года, в которых кандидат от Демократической партии на выборах генерального прокурора штата Вирджиния Джей Джонс предлагал известному республиканцу «получить две пули в голову».

«Это гораздо хуже, чем все, что можно сказать в групповом чате колледжа, а парень, который это сказал, может стать генеральным прокурором штата Вирджиния», — сказал вице-президент США.

По его словам, человек, всерьез желающий политического насилия, «в тысячу раз хуже, чем группа подростков, которые пишут в групповом чате, какими бы оскорбительными ни были их высказывания».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующим кандидатом в президенты от Республиканской партии может стать Вэнс. Дипломат подчеркнул, что действующий вице-президент — его хороший друг, который отлично справляется со своей работой.