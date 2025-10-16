Ценности
Внешний вид плюс-сайз-звезды «Эйфории» на показе Victoria's Secret вызвал споры в сети

Мария Винар

Кадр: @barbieferreira

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра приняла участие в показе бренда Victoria's Secret и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория», которую ранее заподозрили в употреблении «Оземпика» из-за резкого похудения, предстала на подиуме в синей джинсовой куртке и нижнем белье красного цвета. Кроме того, она надела высокие белые носки и остроносые синие туфли с открытой пяткой. Ее эффектный образ дополнили круглые серьги, макияж с акцентом на нюдовую помаду и расслабленная прическа.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под постом. «Они ждали, когда ты похудеешь, чтобы тебя пригласить в шоу», «Я не узнаю тебя», «Ненастоящее лицо», «Я уважаю ее решение похудеть, но мне очень грустно от этого», «Зачем ее заставили надеть куртку? Она прекрасна. Посмотрите, какая она потрясающая», «Шикарная девушка», «Мы гордимся тобой», — высказывались юзеры.

В сентябре Феррейра опубликовала фото в откровенном наряде.

