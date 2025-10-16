Россия
14:24, 16 октября 2025

Военблогер рассказал о поставленном российскими войсками в зоне СВО интересном рекорде

Блогер Гузенко: Удар по Украине стал рекордным по числу выпущенных «Искандеров»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Удар по Украине стал рекордным по числу выпущенных «Искандеров». Об этом заявил в Telegram блогер Егор Гузенко, освещающий ход специальной военной операции (СВО).

16 октября Минобороны России отчиталось об ударе возмездия.

«Интересный рекорд поставили наши сегодня по баллистике», — написал Гузенко. По его данным, при ударе было задействовано 26 ракет «Искандер». Блогер положительно оценил этот факт и выразил надежду на то, что эффективность ударов будет и дальше наращиваться.

Среди прочего, целями массированного удара по Украине, осуществленного за минувшие сутки, стали объекты украинской энергетики. Речь идет об объектах, которые снабжают военные предприятия Украины.

