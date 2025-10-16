Возлюбленная бойца СВО отказалась возвращать ему дом и два автомобиля после расставания

На Урале бывшая девушка бойца СВО присвоила купленное на его деньги имущество. О случае с военнослужащим из Свердловской области рассказывает сетевое издание «Оренбург онлайн».

Солдат сошелся с девушкой во время первого отпуска из зоны проведения спецоперации. Военнослужащий проникся доверием к обретенной им спутнице, по его указанию она купила дом и два автомобиля. При этом право собственности было оформлено на россиянку.

Когда мужчина вернулся домой после полученного им ранения, отношения пары разладились, солдат нашел новую возлюбленную. Когда он попросил бывшую девушку переписать имущество на него, та отказалась сделать это. «Я уехал к другу в Тюмень, она попросила: можно мама в доме переночует? Я разрешил, а она за ночь всю мебель вынесла оттуда. А она тоже куплена на мои деньги», — рассказал боец, показав опустевшую квартиру.

Новая партнерша солдата уверена, что бывшая девушка тянет время в надежде, что после возвращения на фронт бойца не станет, и имущество останется у нее. Сама россиянка рассказала журналистам, что боец ей «все подарил».

