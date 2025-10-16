Бывший СССР
Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

Нардеп Камельчук заявил о вероятности прекращения боевых действий к Рождеству
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил о вероятности прекращения боевых действий к Рождеству. Об этом он заявил в эфире «Утро.LIVE», трансляция доступна на YouTube.

«Прекращение огня до Рождства (...) появляется снова такая возможность», — заявил парламентарий. По его словам, этот сценарий возможен лишь при встрече лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Если трехсторонняя встреча такого формата состоится в ноябре, то и остановка боевых действий возможна к Рождеству. При этом Камельчук не уточнил, какого именно — православного (7 января) или католического (25 декабря).

Ранее военный аналитик Фрaнц-Стефан Гади заявил, что вероятен сценарий разрешения конфликта на Украине, при котором Дональд Трамп мог бы договориться о прекращении огня напрямую с российским президентом Владимиром Путиным. Затем, отмечает он, он бы попытался надавить на Владимира Зеленского с целью подписать его.

