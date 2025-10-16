Забота о себе
16 октября 2025

Врач назвала яйца миниатюрной кладовой одного полезного микроэлемента

Терапевт Сысоева: Яйца содержат много природного антиоксиданта селена
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mauricio Graiki / Shutterstock / Fotodom

Яйца содержат много природного антиоксиданта селена, заявила врач-терапевт Екатерина Сысоева. О том, в каких еще продуктах есть этот полезный микроэлемент, врач рассказала в беседе с изданием NEWS.ru.

«Яйца — миниатюрная кладовая селена: желток содержит значительное количество минерала, а уровень микроэлемента зависит от корма курицы, что делает органические яйца особенно полезными», — объяснила Сысоева.

Дневной нормой яиц врач назвала одну-две штуки для взрослого человека. Ребенку же достаточно съедать не более одного яйца в день, подчеркнула доктор.

Сысоева добавила, что много селена также содержится в рыбе, особенно в лососе и тунце, и мясе. Например, всего из 150 граммов грудки курицы или индейки можно получить половину дневной нормы этого микроэлемента. «Употребление 50-70 граммов печени птицы в день также покрывает потребность почти полностью, но печень лучше не есть ежедневно из-за высокой концентрации витамина A», — уточнила врач.

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала о продуктах, которые снижают артериальное давление. Так, она порекомендовала при этой проблеме есть темный шоколад.

