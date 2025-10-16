ВС России уничтожили БМП Bradley на крайсноармейском направлении

Вооруженные силы (ВС) России ударом FPV-дрона уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил командир подразделения Южного военного округа с позывным Отчим в беседе с РИА Новости.

«Да, соответственно, поражали технику (...) Это Bradley, это MaxxPro, то есть, транспортер противника, с помощью FPV-дронов. Как это происходило? Соответственно, глазки наши, расчёт "мавика" (беспилотники DJI Mavic) выявлял движение техники, дальше в эту точку выдвигается FPV. FPV поражает, соответственно, цель», —рассказал Отчим.

По его словам, беспилотники позволяют эффективнее обнаружить и уничтожить цели противника, снижая риски для личного состава Российской армии.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет беспилотников. Он находился в районе Волчанска в Харьковской области.