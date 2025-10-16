Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:42, 16 октября 2025Бывший СССР

Цели «матки» ВСУ раскрыли

Боец Аякс: ВСУ используют дроны-ждуны для атак на гражданский транспорт
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют «дроны-ждуны» для атак на гражданский транспорт. Об этом заявил оператор расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala группировки войск «Днепр» с позывным Аякс, передает ТАСС.

Оператор ВСУ обычно корректирует работу «ждуна». «Сейчас противником активно применяются FPV-дроны, ждуны так называемые. "Матка" несет несколько FPV-дронов, на высоте их скидывает (...) Увидели машину — гражданскую, военную — не важно, дрон поднимается и наносит удар», — сообщил военнослужащий.

По словам Аякса, обычно дрон встает на определенном месте и выжидает цель.

Ранее в Курской области появились украинские «дроны-ждуны». Такое неофициальное название получили БПЛА, которые залегают в засаде, атакуя проезжающие автомобили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости