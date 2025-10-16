Цели «матки» ВСУ раскрыли

Боец Аякс: ВСУ используют дроны-ждуны для атак на гражданский транспорт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют «дроны-ждуны» для атак на гражданский транспорт. Об этом заявил оператор расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala группировки войск «Днепр» с позывным Аякс, передает ТАСС.

Оператор ВСУ обычно корректирует работу «ждуна». «Сейчас противником активно применяются FPV-дроны, ждуны так называемые. "Матка" несет несколько FPV-дронов, на высоте их скидывает (...) Увидели машину — гражданскую, военную — не важно, дрон поднимается и наносит удар», — сообщил военнослужащий.

По словам Аякса, обычно дрон встает на определенном месте и выжидает цель.

Ранее в Курской области появились украинские «дроны-ждуны». Такое неофициальное название получили БПЛА, которые залегают в засаде, атакуя проезжающие автомобили.

